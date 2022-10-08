“Ми м’ясо”: окупанти економлять боєкомплекти, а їхні коригувальники наводять вогонь по своїх

Служба безпеки оприлюднила перехоплення розмови окупанта, де він бідкається, що відчуває себе “м’ясом”, їм бракує снарядів, а коригувальники наводять вогонь по своїх же.

Про це у новому перехопленні СБУ розповідають самі ж загарбники.

«С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10-ть, по 20-ть. Сейчас – 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…» – описує своїй дружині ситуацію на фронті рашист.

Він каже, що командування змушує їх повернути втрачені території, але ЗСУ не дають і просто «пачками» нищать загарбників.

«Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал зам комбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо…» – бідкається рашист.

Окупант скиглить, що їхні корегувальники плутають північ і південь, і часто б’ють по своїх, а ЗСУ навіть не ховаються – до них все одно нічого не долітає.