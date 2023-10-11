Суспільство

МВС пропонує встановити штрафи для закладів, які порушують комендантську годину

11 Жовтня 2023 21:00
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мвс, комендантська година

МВС підготували законопроєкт про підвищення відповідальності для підприємців.

Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив в етері телемарафону «Єдині новини».

“МВС разом із народними депутатами підготували проєкт, він вже завтра буде відправлений в Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності”, – сказав Клименко.

Що саме пропонується:

Доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Відповідальність: штраф від 34 000 грн. до 170 000 грн. У разі повторного порушення протягом року: від 340 000 грн. до 680 000 грн.

“Це буде стосуватися саме власників суб’єктів господарювання і фізичних осіб підприємців. Думаю, що в найближчий час Верховна Рада розгляне пропозиції”, – додав Міністр.


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