Моторошна ДТП на Миколаївщині: в ДТП з маршруткою загинули троє людей

Вночі 31 серпня, близько 02:00, між селищами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги Н-11 «Дніпро – Миколаїв» і залізничної колії сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Volkswagen Crafter. Водій якого здійснював регулярні пасажирські перевезення.

За попередніми даними поліції, на час автопригоди в транспортному засобі перебувало 18 громадян. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі.

Реклама

Реклама

Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, бригади швидкої медичної допомоги доставили до медичних закладів для обстеження.

Наразі на місці події працюють поліцейські слідчого управління обласного главку поліції та встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.