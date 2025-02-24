Морози слабшають: Діденко розповіла про погоду на 25 лютого

У вівторок, 25 лютого, в Україні потеплішає, опадів не передбачається. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, найближчої ночі температура у східних областях опуститься до -10…-16 °C, у більшості регіонів – до -7…-12 °C, а на заході буде трохи тепліше – від -2 до -8 °C.

Вдень у більшості областей очікується -2…-7 °C, тоді як на заході стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8 °C.

У Києві опади малоймовірні, вночі прогнозується -8…-10 °C, а вдень температура підніметься до 0 °C.

Синоптикиня додала, що надалі морози слабшатимуть, а з потеплінням на початку березня в Україну повернуться опади – мокрий сніг і дощ.