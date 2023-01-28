Монклер – пуховики, які зігрівають серце

Пуховики Монклер – це люксовий верхній одяг, який за статусом готовий конкурувати навіть із шубками з натурального хутра. Свого часу те, що спортивний одяг вийшов на подіуми високої моди, стало не просто проривом, а навіть шоком. Але згодом всі звикли до того, що moncler – це особливий одяг. який знають в усьому світі. Завдяки особливій технології обробки пуха, вони теплі, зручні та дуже привабливі.

Moncler – як впізнати найвідоміший пуховик у світі

Є декілька ознак, які свідчать про те, що покупець отримав саме оригінальний одяг:

на офіційному сайті бренду можна перевірити спеціальний код – це дванадцять цифр, які присвоюються кожній одиниці;

всі шви на будь-якому виробі безгоганні, адж слідкують за цим дуже ретельно;

етикетка на нашивається зверху, а вшивається безпосередньо у пуховик;

бірок завжди дві – одна з картону, інша металева;

молнії – тільки металеві, до того ж вони мають спеціальне гравірування.

Пуховики Монклер буквально не відчуваються при носіні і при цьому вони витримують дуже низькі температури. в них завжди комфортно та зручно. Така куртка буде неймовірно приємною на дотик.

Бренд пропонує кілька ліній, кожна з яких має свої особливості. але в цілому всі пуховики виглядають відповідно до своєї вартості. Можна обрати класичний варіант, або щось неординарне, в будь-якому разі це розкішна річ. Щоб не сумніватися, що це не підробка, а оригінал, потрібно знати, де робити покупки. Безумовно, це мультибрендовий бутік TheIcon, якій знають всі українські шанувальники моди.

“Айкон” – магазин, який знає, чого хочуть покупці

В концепт-сторі пропонуються різноманітні моделі пуховиків, тож людина з будь-яким смаком та типом фігури може знайти те, що їй потрібно. Жіночі та чоловічі моделі різних розмірів легко підібрати за допомогою фільтрів, тож якщо людина точно знає, чого хоче, на покупку в неї піде не більше десяти хвилин. А якщо хочеться пороздивлятися якомога більше речей з усіх боків, з цим також не буде проблеми. За потреби завжди можна звертатися до консультанта, який радо допоможе.

Всі речі для цього інтернет-бутіку закупаються безпосередньо в Європі та Америці, що гарантує їхню якість. Ціна при цьому повністю їй відповідає. але у покупця є безліч можливостей зекономити – наприклад, купити якусь річ по акції або розрахуватися бонусами.

Концептуальний інтернет-магазин “Айкон” пропонує всім, хто знається на моді та справжній якості, придбати пуховики від бренду Моклер. Вони зігріють у морози та підкреслять індивідуальний стиль.