Мокрий сніг та сильний туман: синоптики попередили водіїв про небезпечну погоду завтра

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності на завтра в низці областей. На Київщині попереджають про сніг та ожеледицю, в західних, Вінницькій та Одеській областях водіям слід бути готовими до сильного туману.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Попередження для жителів Київщини на 23 січня

У Києву та Київській області синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби 22 січня, вночі та вранці 23 січня очікується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності перший – жовтий.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, – йдеться в повідомленні.

Попередження про туман на 23 січня

У четвер вночі та вранці в західних, Вінницькій та Одеській областях очікується туман, видимість 300-500 м. Також оголошено перший рівень небезпечності, попереджають про можливі ускладнення у русі транспорту на окремих ділянках доріг.

Частину України 23 січня вкриє туман / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 23 січня

Завтра в більшості областей очікується хмарна погода. Місцями йтиме невеликий мокрий сніг або дощ, за винятком більшості західних областей, а також східних у нічний час – там буде без опадів.

На Правобережжі вночі та вранці можливі туман і ожеледь.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби -2…+3 °C. Уночі в Карпатах 0…-5 °C, вдень на півдні та заході країни +3…+8 °C.