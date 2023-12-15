Суспільство

Мобільний інтернет від “Київстар” запрацював по усій країні

15 Грудня 2023 21:12
читать на русском →
інтернет

Мобільний оператор “Київстар” заявив, що фахівці компанії включили доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. Послуга працює в усіх стандартах зв`язку, в тому числі 4G.

Про це ЕП повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

“Послуга може працювати із зменшеною швидкістю, однак по мірі стабілізації роботи мережі, її якість буде покращуватись. За минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше – послуги голосового зв`язку та фіксованого інтернету. Понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані”, – пояснила Леліченко.

Вона додала, що інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

Наразі, за її словами, компанія працює над запуском послуг SMS та відновлення доступу до системи “Мій Київстар”. 

При цьому у деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із зв`язком, спеціалісти компанії їх оперативно усувають.

“Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити і виключити “авіа” режим.

Нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв`язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг”, – додали в “Київстарі”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Грудня 2023 21:18

Депутат, який здійснив підрив гранат в сільраді на Закарпатті, залишив записку – Клименко
15 Грудня 2023 16:22

“Принципове рішення досягнуте” – МЗС України про €50 млрд від ЄС
15 Грудня 2023 15:41

Британська розвідка: прорив окупантів у Мар’їнці малоймовірний
15 Грудня 2023 12:45

На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради
15 Грудня 2023 12:25

Євросоюз має альтернативний варіант виділення допомоги Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки