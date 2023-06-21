Мобільна версія в казино Слот Сіті

Сучасний гемблінг стає дедалі більш мобільним через зростаючу кількість власників портативних пристроїв та можливість за їх допомогою розважатися коли завгодно та де заманеться. Через це переважна більшість сучасних онлайн казино надають клієнтам опцію користування їхнім сайтом за допомогою не лише персонального комп’ютера, але й наявних девайсів. Останнє можливе завдяки тому, що вони мають власну мобільну версію.

Відомий український оператор Slot City теж не став виключенням. У цій статті ми розглянемо, що це таке, як нею користуватися та які у неї відмінності від звичайної десктопної версії популярного онлайн казино.

Що являє собою мобільна версія казино

Завдяки використанню сучасної інтернет-технології HTML5 сайт казино здатен гарно виглядати не лише на великих екранах, але й на значно менших. Така можливість реалізована завдяки різним версіям інтернет-ресурсу, що пропонуються гемблерам, які користуються комп’ютером та смартфоном. Остання є адаптивною, тобто тією, що пристосовується до будь-якого екрану, яким би малим він не був.

Відмінності від десктопної версії

Головні особливості мобільної версії Слот Сіті:

Постійний доступ до онлайн автоматів за умови наявності інтернету.

Можна грати на планшеті чи телефоні без втрати якості азартного дозвілля.

Видозмінений дизайн інтерфейсу.

В усьому ж іншому мобільна версія практично ідентична звичайній. Тобто може запропонувати аналогічний асортимент розваг та набір функцій, що й десктопна.

Функціонал мобільної версії

Адаптивна версія Slots City має всі необхідні функції, що дозволяють повноцінно використовувати сайт онлайн казино. Розглянемо їх по черзі.

Реєстрація

Аби створити особистий кабінет у мобільній версії казино, достатньо відкрити за допомогою власного девайсу офіційний сайт Слотс Сити. Далі необхідно використати e-mail чи номер телефону, щоб зареєструватися. Також це можна зробити в один клік за допомогою власного акаунту в Google, Facebook чи Apple.

Поповнення рахунку

Після реєстрації, перш ніж грати на гроші, доведеться внести депозит. Це можна зробити за допомогою карток Visa/MasterCard чи онлайн сервісів GPay/Apple Pay. Для цього необхідно виконати наступні кроки:

Авторизуватися у власному кабінеті. Перейти до каси. У вкладці поповнення вибрати необхідний платіжний метод. Вказати суму депозиту та іншу необхідну інформацію. Завершити транзакцію.

Гроші повинні надійти у акаунт за кілька хвилин. У разі значно довшої затримки слід звернутися по допомогу до служби підтримки казино.

Бонуси

Гравці мобільного казино можуть розраховувати на численні бонуси, включно з вітальним. Останній являє собою цілий пакет, розрахований на перші 7 депозитів, і здатен принести гемблеру до 100 000 ₴ плюс 500 FS. Також майданчик для азартних розваг має, що запропонувати, й постійним відвідувачам: гарантовані подарунки за кожні 7 депозитів від 300 ₴, ексклюзивні бонуси підписникам офіційних каналів казино у Viber та Telegram, Колесо Фортуни та численні мережеві акції.

Бонуси відрізняються тим, що їх спершу доведеться відіграти, перш ніж вивести з сайту. Наприклад, вейджер вітального пакету становить x35.

Турніри та лотереї

Окрім бонусів, Слотс Сити час від часу пропонує також турніри між учасниками казино та лотереї з мільйонними призовими фондами.

Асортимент азартних розваг

Користувачі мобільних девайсів можуть розважатися у тисячі азартних ігор, які присутні на сайті казино:

Слоти.

Рулетка.

Гральні кості.

Блек джек.

Баккара.

Покер.

Йдеться про софт від більш ніж 60 провайдерів, включно з такими відомими брендами, як Endorphina, Novomatic, Wazdan, Evoplay та Pragmatic Play. Крім звичайних автоматів, у асортименті майданчика присутні live-ігри зі справжніми професійними дилерами, в тому числі й україномовними.

Гра у слоти на гроші

Робити ставки на справжні гроші можна у будь-які присутні в онлайн казино ігри. Задля цього лише потрібно поповнити власний рахунок у спосіб, що ми його описали трохи вище. Усі отримані під час гри зі справжніми грошима виграші дозволяється вивести із казино.

Виведення виграшів

Перш ніж оформити виплату, доведеться верифікувати власний акаунт. Це стосується користувачів як мобільної, так і десктопної версії казино. Алгоритм виведення коштів схожий на процедуру поповнення рахунку, з тією тільки відмінністю, що робиться у вкладці для виплат.

Демо-режим

У всі ігри казино, окрім live-тайтлів, можна розважатися скільки завгодно цілком безкоштовно завдяки демонстраційній версії. Вона дозволяє робити ставки на віртуальні кредити. Тож вивести отримані таким чином призи не вийде.

Переваги мобільної версії Слот Сіті

Головні плюси мобільної версії онлайн казино:

Немає прив’язки до комп‘ютера задля розваги у азартні ігри.

Не потрібно нічого завантажувати, на відміну від додатку.

Сучасні азартні ігри від самого початку розробляються під запуск на мобільних пристроях.

Тож, якщо у клієнта Slots City є смартфон, він завжди може скористатися ним задля гри в свої улюблені розваги. Без усіляких сумнівів, вир позитивних емоцій та азарту у цьому випадку аж ніяк не поменшає.

Важливо лише пам’ятати, що онлайн казино дозволяє кожному гравцю мати лише один акаунт. Тому якщо користувач вже створив власний обліковий запис, граючи з мобільного пристрою слід авторизуватися у ньому ж, а не створювати новий.

Висновок

Отже, як можна зрозуміти з наведеної вище докладної інформації, адаптивна мобільна версія казино має очевидні переваги. Вона дозволяє гарно розважатися за допомогою улюблених автоматів будь-де і будь-коли, не втрачаючи у якості азартного дозвілля. Власне, це і є її головний плюс, тоді як в усьому іншому мобільне казино практично аналогічне звичайному.

Тож, якщо користувач має трохи вільного часу, але знаходиться занадто далеко від власного комп‘ютера, йому не слід відкладати розваги у Слотс Сити на невизначений час. Достатньо взяти до рук власного смартфона та перейти до сайту казино — завдяки мобільній версії останнього азартне дозвілля стало зручним, як ніколи.