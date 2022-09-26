Політика

“Мобілізовані вирушать на передову з мінімальною підготовкою” – розвідка Великобританії

26 Вересня 2022 09:23
42
розвідка британії

Британська розвідка вважає, що після оголошення часткової мобілізації Росія зіткнеться із проблемами, пов’язаними з навчанням цих військ.

У ранковому зведенні відомства йдеться про те, що буде із солдатами, які призвані в рамках часткової мобілізації в Росії.

На військові бази почали прибувати перші групи людей, покликаних у межах часткової мобілізації у Росії. Виписано вже багато десятків тисяч повісток. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов’язаними з навчанням військ, вважає розвідка.

На відміну більшості західних армій, російські збройні сили проводять початкову підготовку солдатів у призначених їм оперативних підрозділах, а не у спеціальних навчальних закладах. Як правило, один батальйон у складі кожної російської бригади залишається в гарнізоні, якщо два інших розгортаються, і може надати кадри інструкторів для навчання новобранців. Однак Росія перекинула багато цих третіх батальйонів в Україну.

Багато призовників протягом кількох років не мали військового досвіду. Відсутність військових інструкторів і поспішність, з якою Росія почала мобілізацію, дозволяють припустити, що багато військовослужбовців, що призвані, вирушать на передову з мінімальною підготовкою. “Вони, мабуть, постраждають від високого рівня виснаження”, – попереджає британська розвідка.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
26 Вересня 2022 12:26
7

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювали протидію новим типам ворожих озброєнь
26 Вересня 2022 12:11
17

На об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників готуються потужні кібератаки – розвідка
26 Вересня 2022 12:03
26

Україна переходить від сировинної до продовольчої економіки
26 Вересня 2022 11:43
58

FT: Як мобілізація в Росії вплине на ситуацію на фронті
26 Вересня 2022 10:58
85

В Іжевську невідомий відкрив стрілянину в школі – 10 постраждалих, не менше 6 вбито
Останні новини
усі новини