“Мобілізовані вирушать на передову з мінімальною підготовкою” – розвідка Великобританії

Британська розвідка вважає, що після оголошення часткової мобілізації Росія зіткнеться із проблемами, пов’язаними з навчанням цих військ.

У ранковому зведенні відомства йдеться про те, що буде із солдатами, які призвані в рамках часткової мобілізації в Росії.

На військові бази почали прибувати перші групи людей, покликаних у межах часткової мобілізації у Росії. Виписано вже багато десятків тисяч повісток. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов’язаними з навчанням військ, вважає розвідка.

На відміну більшості західних армій, російські збройні сили проводять початкову підготовку солдатів у призначених їм оперативних підрозділах, а не у спеціальних навчальних закладах. Як правило, один батальйон у складі кожної російської бригади залишається в гарнізоні, якщо два інших розгортаються, і може надати кадри інструкторів для навчання новобранців. Однак Росія перекинула багато цих третіх батальйонів в Україну.

Багато призовників протягом кількох років не мали військового досвіду. Відсутність військових інструкторів і поспішність, з якою Росія почала мобілізацію, дозволяють припустити, що багато військовослужбовців, що призвані, вирушать на передову з мінімальною підготовкою. “Вони, мабуть, постраждають від високого рівня виснаження”, – попереджає британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/qJ9KOiz3lB



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a84C4tDfep