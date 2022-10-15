Мобілізовані росіяни змушені самі купувати бронежилети 

За останні два тижні в Україну перекинули контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження значно нижчий, ніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу.

Багатьом резервістам, ймовірно, доведеться придбати власні бронежилети, особливо сучасний бронежилет 6В45, який призначений для загальної видачі бойовим підрозділам у рамках програми індивідуального спорядження «Ратник».

Цей жилет продається на російських інтернет-магазинах за 40 000 рублів (приблизно 640 доларів США), порівняно з приблизно 12 000 рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.

У 2020 році російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 000 комплектів бронежилетів «Ратник», яких було достатньо для оснащення сил, які зараз дислокуються в Україні.

Ендемічна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин поганої діяльності Росії в Україні.