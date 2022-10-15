Новини

Мобілізовані росіяни змушені самі купувати бронежилети 

15 Жовтня 2022 11:43
36
росія, розвідка британії

За останні два тижні в Україну перекинули контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження значно нижчий, ніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу.

Багатьом резервістам, ймовірно, доведеться придбати власні бронежилети, особливо сучасний бронежилет 6В45, який призначений для загальної видачі бойовим підрозділам у рамках програми індивідуального спорядження «Ратник».

Цей жилет продається на російських інтернет-магазинах за 40 000 рублів (приблизно 640 доларів США), порівняно з приблизно 12 000 рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.

У 2020 році російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 000 комплектів бронежилетів «Ратник», яких було достатньо для оснащення сил, які зараз дислокуються в Україні.

Ендемічна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин поганої діяльності Росії в Україні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
усі думки
ТОП-новини
15 Жовтня 2022 10:52
85

Окупанти, гелікопткри, артсистеми: втрати ворога станом на 15 жовтня
15 Жовтня 2022 14:59
17

До Білорусі прибули ешелони російських військових
15 Жовтня 2022 14:29
17

Україна та ще 7 країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії
15 Жовтня 2022 12:49
39

Закатовані та вбиті: в Казачій Лопані знайшли тіла двох загиблих
15 Жовтня 2022 12:16
78

На Херсонщині знайшли російську “військову форму” на дітей
Останні новини
усі новини