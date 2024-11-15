Політика

“Мінська-3” не буде: Зеленський прокоментував дзвінок Шольца Путіну
15 Листопада 2024 19:21
читать на русском →
зеленський, путін, шольц
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент Володимир Зеленський, коментуючи плани канцлера Німеччини провести розмову з президентом Росії, заявив, що це може стати передумовою для подальших контактів з Володимиром Путіним. Проте він наголосив, що не буде ніяких переговорів на кшталт “Мінська-3” і Україні потрібен справжній мир.

Про це написав Зеленський у соцмережах, зазначивши, що дзвінок канцлера Шольца до Путіна може відкрити шлях до нових розмов, але це лише багато слів без реальних результатів. Президент підкреслив, що Путін хоче ослабити міжнародну ізоляцію Росії і вести перемовини, які не призведуть до змін. 

“Це те, чого Росія прагне давно – вести переговори, які нічим не закінчуються. Саме це і стало причиною війни”, – зауважив він. Зеленський наголосив, що Україні потрібен не діалог заради діалогу, а реальний мир, і що “Мінська-3” не буде.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Листопада 2024 20:30

Китай вперше передав зброю РФ – ЗМІ
15 Листопада 2024 19:21

“Мінська-3” не буде: Зеленський прокоментував дзвінок Шольца Путіну
15 Листопада 2024 18:03

З політикою Трампа війна в Україні закінчиться швидше – Зеленський
15 Листопада 2024 17:15

Понад мільярд гривень: Запорізька область інвестує в дрони з оборонного бюджету
15 Листопада 2024 16:13

Українця засудили на 10 років за розрахунки для російських атомних електростанцій
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки