“Мінська-3” не буде: Зеленський прокоментував дзвінок Шольца Путіну

Президент Володимир Зеленський, коментуючи плани канцлера Німеччини провести розмову з президентом Росії, заявив, що це може стати передумовою для подальших контактів з Володимиром Путіним. Проте він наголосив, що не буде ніяких переговорів на кшталт “Мінська-3” і Україні потрібен справжній мир.

Про це написав Зеленський у соцмережах, зазначивши, що дзвінок канцлера Шольца до Путіна може відкрити шлях до нових розмов, але це лише багато слів без реальних результатів. Президент підкреслив, що Путін хоче ослабити міжнародну ізоляцію Росії і вести перемовини, які не призведуть до змін.

“Це те, чого Росія прагне давно – вести переговори, які нічим не закінчуються. Саме це і стало причиною війни”, – зауважив він. Зеленський наголосив, що Україні потрібен не діалог заради діалогу, а реальний мир, і що “Мінська-3” не буде.