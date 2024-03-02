Техно

Міноборони випробовує “плавучі бронежилети” для спецпідрозділів

2 Березня 2024 16:25
читать на русском →
міноборони
Випробування “плавучого бронежилета” / Фото Міноборони

Міноборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Особливість такого бронежилета полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

«До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців», – наголосив заступник Міністра оборони Віталій Половенко.

Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників. Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

«Наразі декілька зразків таких «плавучих бронежилетів» ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування», – сказав Віталій Половенко.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Березня 2024 18:13

В Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною
2 Березня 2024 18:48

Повітряні сили вдарили ракетами ще по двох бойових літаках ворога, але збили лише один
2 Березня 2024 17:28

Польські фермери посилили протест у Медиці
2 Березня 2024 16:36

Костін: Російські військові цілеспрямовано вдарили по житловому будинку в Одесі
2 Березня 2024 15:30

WSJ: Конфлікт у Червоному морі загрожує ключовим інтернет-кабелям
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки