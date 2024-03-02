Міноборони випробовує “плавучі бронежилети” для спецпідрозділів

Міноборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Особливість такого бронежилета полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

«До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців», – наголосив заступник Міністра оборони Віталій Половенко.

Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників. Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

«Наразі декілька зразків таких «плавучих бронежилетів» ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування», – сказав Віталій Половенко.