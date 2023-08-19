Політика

Міноборони Великобританії: На Українському фронті без змін

19 Серпня 2023 13:50
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Британська розвідка

За останній тиждень більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною, зазначає у щоденному огляді міністерство оборони Великобританії. Обидві сторони, як вважають у британській розвідці, стикаються з однаковими труднощами: намагаються перемогти супротивника, який займає добре підготовлену оборонну позицію, яку складно атакувати в умовах обмежених резервів.

ЗСУ на півдні продовжують наступ у районі селища Урожайне Донецької області, незважаючи на завзятий опір військ РФ. У свою чергу російські війська продовжують пробні атаки в Куп’янському районі, але суттєвих успіхів не досягли, зазначають автори зведення.


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Міноборони Великобританії: На Українському фронті без змін
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