Міноборони Великобританії: На Українському фронті без змін

За останній тиждень більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною, зазначає у щоденному огляді міністерство оборони Великобританії. Обидві сторони, як вважають у британській розвідці, стикаються з однаковими труднощами: намагаються перемогти супротивника, який займає добре підготовлену оборонну позицію, яку складно атакувати в умовах обмежених резервів.

ЗСУ на півдні продовжують наступ у районі селища Урожайне Донецької області, незважаючи на завзятий опір військ РФ. У свою чергу російські війська продовжують пробні атаки в Куп’янському районі, але суттєвих успіхів не досягли, зазначають автори зведення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/KsbkrK28Zz



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CFgwXmAF5c