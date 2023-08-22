Суспільство

Міноборони створить медичні комісії для обміну полоненими

22 Серпня 2023 15:56
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міноборони, полонені

В Міноборони повідомили про створення змішаних медичних комісій для обміну військовополоненими, це третій випадок у світовій історії.

Про це повідомив керівник робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов на брифінгу.

Згідно з Женевськими конвенціями, у комісію залучається троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.

“Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива”.


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