Міноборони створить медичні комісії для обміну полоненими

В Міноборони повідомили про створення змішаних медичних комісій для обміну військовополоненими, це третій випадок у світовій історії.

Про це повідомив керівник робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов на брифінгу.

Згідно з Женевськими конвенціями, у комісію залучається троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.

“Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива”.