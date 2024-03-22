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Міноборони розробляє спеціальне протимінне взуття для саперів

22 Березня 2024 14:42
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міноборони
Зразок протимінного взуття для саперів / Фото: Міноборони

Міноборони України розробляє спеціальне взуття, яке має зменшити ризик травмування ніг під час розмінувань територій.

Про це повідомляє пресслужба Мінобороні.

“Фактично це такі багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку”, – пояснив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

За попередніми вимогами, протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.

За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталонного зразка таке протимінне взуття стане на забезпечення Збройних сил України.


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