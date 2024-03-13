Техно

Міноборони показало “плавучі бронежилети” для ЗСУ

13 Березня 2024 18:32
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міноборони
Випробування “плавучих бронежилетів” для ЗСУ / Фото: Міністерство оборони

Міністерство оборони показало, як відбуваються випробування «плавучих бронежилетів» для спецпідрозділів ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Наразі продовжують тестувати два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Їх розробляють спеціально для Військово-Морських Сил, понтонерів, Сил спеціальних операцій та деяких спецпідрозділів Десантно-штурмових військ.

Плавучий модуль кріпиться до бронежилета і витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограмів. Якщо такий бронежилет потрапляє у воду, то повітряна подушка автоматично надувається і підіймає бійця на поверхню.

Наразі в Центральному управлінні проводять анкетування бійців, які тестували плавучі бронежилети. 

«Нам дуже важливі відгуки бійців. Після таких випробувань ми отримуємо важливу інформацію від груп тестування. Це дозволяє покращувати вироби, щоб українська армія отримувала амуніцію, яка створює перевагу над армією ворога», — зазначив Олександр Шарко, головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.


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