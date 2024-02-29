Політика

Міністр оборони Польщі заявив, що вони не відправлятимуть свої війська до України

29 Лютого 2024 13:10
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польща, міноборони
Владислав Косіняк-Камиш / Getty Images

Польща не відправлятиме свої війська в Україну, заявив віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Про це він сказав у ефірі Польського радіо.

“Таких планів немає, Польща не посилатиме свої війська в Україну. Ми дуже чітко про це говорили – і президент, і прем’єр-міністр, і я це підтверджую: введення польських військ в Україну не планується”, – заявив урядовець.

Також він додав, що позиція Польщі однозначна: допомога для України має надаватися у формі спільних оборонних закупівель і передачі техніки, а не направленням військ.


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