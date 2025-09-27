Мінцифра запускає партнерство з ElevenLabs: голосова підтримка для Дії та державних сервісів

На ІТ Arena віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про старт співпраці з компанією ElevenLabs для інтеграції голосової підтримки в українські держпослуги. Перший спільний продукт — digital twin — уже запущено. У планах: додати голосовий AI на порталі та в застосунку «Дія», впровадити інновації у державні освітні платформи та підсилити внутрішні інструменти Мінцифри (зокрема AI-асистентами для онбордингу). «Майбутнє — за агентивними державами», — зазначив Федоров, пояснивши, що взаємодія з державою має зводитися до одного запиту або навіть голосового повідомлення.

Що відомо про ElevenLabs

ElevenLabs — компанія з досліджень і розгортання аудіо-AI, відома технологіями синтезу мовлення, клонування голосу та дублювання контенту десятками мов; вона позиціонує себе як розробника, що робить голос «первинним інтерфейсом» взаємодії з технологіями. Компанію засновано у 2022 році поляками Пйотром Домбковським і Маті Станішевським; штаб-квартира — Нью-Йорк, також відкрито європейський офіс у Лондоні.

У січні 2024 року ElevenLabs залучила $80 млн інвестицій (раунд Series B), а в січні 2025 року — новий раунд із оцінкою близько $3,3 млрд для розширення продуктів і інфраструктури. Серед напрямів — генерація та дизайн голосів, інструменти дублювання і робота з розробниками та підприємствами.

Компанія декларує багаторівневі запобіжники від зловживань, зокрема модерацію, водяні знаки/прованенс і класифікатори для виявлення синтетичного аудіо, а також партнерства у сфері детекції штучного контенту.