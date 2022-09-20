Міграційна служба відновлює надання послуг у Первомайському Харківської області

Державна міграційна служба повідомила про відновлення роботи Первомайського підрозділу у Харківській області.
У відділі ДМС м. Первомайський доступні такі послуги:
- оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);
- обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;
- вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;
- одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Адреса: 64100 м. Первомайський, 3-й мікрорайон, 35
Телефон для довідок: +38 (05748) 3-69-64
Графік прийому громадян: Пн-пт, 9:00 – 15:00.
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