Суспільство

Міграційна служба відновлює надання послуг у Первомайському Харківської області Державна міграційна служба повідомила про відновлення роботи Первомайського підрозділу у Харківській області. У відділі ДМС м. Первомайський доступні такі послуги: оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);

обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;

вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;

одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Адреса: 64100 м. Первомайський, 3-й мікрорайон, 35 Телефон для довідок: +38 (05748) 3-69-64 Графік прийому громадян: Пн-пт, 9:00 – 15:00. Поділитися:



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