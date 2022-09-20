Суспільство

Міграційна служба відновлює надання послуг у Первомайському Харківської області

20 Вересня 2022 15:08
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Державна міграційна служба повідомила про відновлення роботи Первомайського підрозділу у Харківській області.

У відділі ДМС м. Первомайський доступні такі послуги:

  • оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);
  • обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;
  • вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;
  • одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Адреса: 64100 м. Первомайський, 3-й мікрорайон, 35

Телефон для довідок: +38 (05748) 3-69-64

Графік прийому громадян: Пн-пт, 9:00 – 15:00.


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