Суспільство

Меблі для дитячої: як догодити маленьким мешканцям

14 Серпня 2023 09:31
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Для дитини власна кімната зі своїми речами, іграшками та вільним простором, як власна маленька фортеця. Вкрай необхідно, аби малюк чи підліток відчувалися в ній комфортно. І тут велику роль відіграють меблі, які встановлені у кімнаті. Ліжко, шафа, стіл для занять – все має значення. 

У компанії мебліхіт львів, що займається реалізацією меблів від українського виробника, розповіли, як правильно вибирати дитячі меблі з урахуванням віку. Далі – поради від експертів.

Меблі для малюків до 3 років

Батькам рекомендують вибирати прості та лаконічні меблі для малюків у цьому віці. Яскраві кольори та дизайни створюють позитивну атмосферу в дитячій. Важливо, аби всі модулі були безпечними, без гострих кутів та скління, та були виготовлені з екологічно чистих матеріалів, які не містять формальдегідів. 

Можна вибирати меблі “на виріст”, які трансформуються разом з тим, як дитина росте. Наприклад, є дитячі ліжка для дошкільнят, що перетворюються у повноцінне ліжко для дитини старшого віку. Також підійдуть модульні гарнітури, які можна пересувати та змінювати комбінації.

Вибір меблів для дитини у віці 3-6 років

У цьому віці дитина вже висловлює свою думку стосовно того, що їй подобається, а що ні. Тому меблі для цього віку виготовляють з урахуванням можливих вподобань, наприклад, ліжка у формі машинки, корабля та інші. 

Але дизайн не першочерговий, потрібно звертати увагу на якість спального місця, адже дитина росте і в неї ще формується опорно-руховий апарат та постава. Також не забувайте про безпеку. Щоб уникнути травм та нещасних випадків, встановлюйте у кімнаті меблі без гострих кутів.

Меблі для облаштування дитячої для дитини 7-11 років

Початок навчання у школі кардинально змінює інтереси дітей та потреби у наповненні власної кімнати. Крім ліжка та шафи для речей, школяреві важливо мати свій куточок, де він робитиме уроки – якісний стіл та стілець, полиці для зберігання підручників та шкільного приладдя.

У цьому віці діти часто запрошують у гості друзів, тож потрібно подбати про додаткові місця для сидіння – диван, додаткові стільці, крісла-мішки.

Меблі для підлітків

У старшому шкільному віці дитині потрібне повноцінне односпальне або полуторне ліжко, або розкладний диван з ортопедичним наповненням. При цьому дизайн меблів має бути сучасний та стильний, без дитячих елементів, як це було раніше.

Також важливо облаштувати зручний куточок для навчання за компʼютером. Підлітки вже мають багато особистих речей, тому меблі повинні забезпечувати достатньо простору для зберігання одягу, взуття, аксесуарів та інших предметів.

Якщо кімнату ділять двоє дітей, потрібно продумати зонування, де розділювачем можуть стати стелажі, перегородки з книжками, ширми, що дозволяють розділити територію на кілька особистих зон.


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