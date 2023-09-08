Політика

Маємо інформацію про те, що Путін причетний до смерті Пригожина, – Зеленський

8 Вересня 2023 14:05
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зеленський, пригожин, путін

Російський диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель ватажка ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина в авіакатастрофі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту “Ялта” в Києві, повідомляє BBC.

“Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні, така інформація у нас є”, – заявив президент.

Як відзначив лідер країни, Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як “на одного терориста менше”, водночас моральний дух росіян впав, оскільки вони звикли прикриватись “вагнерівцями” та кидати найманців вперед на поле боя.

“Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, “вагнерівців”, – вони це втратили. Для нас це, безумовно, плюс” , – пояснив Володимир Зеленський.


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