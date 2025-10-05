        Суспільство

        Масована атака на Запоріжжя: одна людина загинула, десятеро поранених, пошкоджені житлові будинки

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 10:02
        Наслідки російського удару по Запоріжжю 5 жовтня 2025 року / Фото: ДСНС
        Наслідки російського удару по Запоріжжю 5 жовтня 2025 року / Фото: ДСНС

        Російські війська вчергове завдали масованих ударів по Запорізькій області. За словами начальника ОВА Івана Федорова, внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще десятеро дістали поранення.

        У результаті нічної атаки пошкоджено вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та кілька нежитлових будівель. Один із багатоквартирних будинків зазнав серйозних руйнувань, в інших — вибиті вікна та пошкоджені фасади. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілів, зокрема закривають вибиті вікна.

        За уточненими даними, стан більшості поранених дозволяє амбулаторне лікування. Двох постраждалих — 60-річного чоловіка та 69-річну жінку — ще обстежують медики.

        Загалом, упродовж доби окупанти завдали 702 удари по 18 населених пунктах Запорізької області.

        Наслідки російського удару по Запоріжжю 5 жовтня 2025 року / Фото: Запорізька ОВА

