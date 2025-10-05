Масована атака на Запоріжжя: одна людина загинула, десятеро поранених, пошкоджені житлові будинки

Російські війська вчергове завдали масованих ударів по Запорізькій області. За словами начальника ОВА Івана Федорова, внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще десятеро дістали поранення.

У результаті нічної атаки пошкоджено вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та кілька нежитлових будівель. Один із багатоквартирних будинків зазнав серйозних руйнувань, в інших — вибиті вікна та пошкоджені фасади. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілів, зокрема закривають вибиті вікна.

За уточненими даними, стан більшості поранених дозволяє амбулаторне лікування. Двох постраждалих — 60-річного чоловіка та 69-річну жінку — ще обстежують медики.

Реклама

Реклама

Загалом, упродовж доби окупанти завдали 702 удари по 18 населених пунктах Запорізької області.