Політика

Маск заявив, що не видалятиме твіт Медведєва про “нікому не потрібну” Україну

10 Квітня 2023 10:05
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медведєв, Ілон Маск

Людям слід самостійно ухвалювати рішення, читаючи новини, заявив власник Twitter Ілон Маск. Так бізнесмен відреагував на пост одного з користувачів соцмережі, який висловив невдоволення нещодавнім записом заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про Україну.

«Мені сказали, що [президент Росії Володимир] Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тож він не зовсім мій найкращий друг. Усі новини тією чи іншою мірою є пропагандою. Нехай люди вирішують самі», – написав Маск у Twitter.

Він додав, що керівництво соцмережі не обмежуватиме, ані просуватиме акаунти російського уряду. За словами Маска, обмежувати висловлювання користувачів лише тому, що так роблять інші, – «слабкий крок».

Напередодні Медведєв написав у соцмережах, що Україна «не потрібна нікому на планеті», зокрема її громадянам. Колишній президент назвав цю країну «рваною, пошарпаною і засмальцьованою, украй прохуділою ковдрою».


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