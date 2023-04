Маск заявив, що не видалятиме твіт Медведєва про “нікому не потрібну” Україну

Людям слід самостійно ухвалювати рішення, читаючи новини, заявив власник Twitter Ілон Маск. Так бізнесмен відреагував на пост одного з користувачів соцмережі, який висловив невдоволення нещодавнім записом заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про Україну.

«Мені сказали, що [президент Росії Володимир] Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тож він не зовсім мій найкращий друг. Усі новини тією чи іншою мірою є пропагандою. Нехай люди вирішують самі», – написав Маск у Twitter.

Він додав, що керівництво соцмережі не обмежуватиме, ані просуватиме акаунти російського уряду. За словами Маска, обмежувати висловлювання користувачів лише тому, що так роблять інші, – «слабкий крок».

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.



All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.