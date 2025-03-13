Суспільство

Нічна атака дронів на Росію: горіли підприємства, закриті два аеропорти
13 Березня 2025 08:03
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Російські МНС-ники на місці пожежі / Фото ілюстративне: МНС РФ
Російські МНС-ники на місці пожежі / Фото ілюстративне: МНС РФ

Уночі 13 березня РФ знов зазнала атаки українських безпілотників. Повідомляється про 77 збитих БпЛА, водночас є дані про пожежі на кількох підприємствах.

Про це повідомляють Міноборони РФ та росЗМІ.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про атаку БпЛА на регіон. Було атаковано два об’єкти інфраструктури, на одному з яких виникла пожежа.

Губернатор Ростовської області заявив про відбиття атаки п’яти БпЛА.

“Через падіння одного з них у хуторі Калінінський Шолоховського району сталося загоряння на території промоб’єкта. Для гасіння ландшафтної пожежі на місце виїхали чергові пожежні розрахунки. За попередніми даними, постраждалих серед персоналу об’єкта немає”, – йдеться в повідомленні.

Губернатор Калузької області повідомив про падіння БпЛА на будівлю промислового підприємства в Дзержинському районі. Розпочалася пожежа, один зі співробітників нічної зміни підприємства отримав поранення.

Як повідомили в Міноборони РФ, 13 березня знищено 77 українських безпілотних літальних апаратів:

  • 30 БпЛА – над територією Брянської області,
  • 25 БпЛА – над територією Калузької області,
  • 6 БпЛА – над територією Курської області,
  • 6 БпЛА – над територією Воронезької області,
  • 5 БпЛА – над територією Ростовської області,
  • 5 БпЛА – над територією Бєлгородської області.

За інформацією росавіації, в аеропортах Саратова, Пензи та Волгограда введено обмеження на приймання і випуск повітряних суден.


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