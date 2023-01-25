Маляр: Інтенсивність боїв на Донбасі зростає

Ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Тривають важкі бої. Про це повідомляє заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляєтся від своїх планів.

“Інтенсивність боїв зростає. Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів”, – написала вона у Telegram.