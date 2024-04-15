Майже весь Кривий Ріг знеструмлений, критична інфраструктура перейшла на генератори

У Кривому Розі відбулось екстрене вимкнення електроенергії майже по всьому місту. Критична інфраструктура перейшла на генератори, повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

“Енергетики провели аварійне відключення світла фактично по всьому місту. Лікарні та критична інфраструктура перейшла на генератори. Нагадую, що в місті 213 Пунктів незламності, де все є. Енергетики обіцяють відновлення за декілька годин”, – повідомив Вілкул.

Місцеві пабліки повідомляють про те, що без електроенергії декілька районів міста У північній частині – 173 та 129-ий квартали, КРЕС, БМВ, Північний ГЗК, Бажанова. В частині міста не працюють світлофори, швидкісний трамвай і тролейбуси.