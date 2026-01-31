Лютий в Україні розпочнеться сильними морозами до −25 градусів

Початок лютого в Україні супроводжуватиметься сильними морозами та сухою погодою. Найнижчі температури очікуються вночі, особливо на півночі та заході країни.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, лютий в Україні розпочнеться значним похолоданням. Уже найближчої ночі температура повітря знизиться до −18…−23 градусів, а на півночі та заході місцями до −23…−25 градусів. Удень у неділю прогнозується −12…−17 градусів.

На півдні України також утримається холодна погода: вночі −10…−15 градусів, удень −5…−10. Опадів у неділю не очікується через вплив антициклону, а ясне небо вночі сприятиме додатковому охолодженню повітря.

У Києві лютий також розпочнеться сильними морозами. Найближчої ночі в столиці прогнозується −20…−22 градуси, вдень близько −15, а пізнього вечора в неділю температура може знизитися до −25 градусів.

Очікується, що морози триватимуть кілька днів. За попередніми прогнозами, послаблення холодів можливе з другої половини наступного тижня — протриматися доведеться приблизно чотири дні.