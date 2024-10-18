Люди почали вимикати обігрівачі: в Укренерго заявили про зростання споживання електроенергії

Вчора, 17 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% вищим, ніж попереднього робочого дня – у середу, 16 жовтня.

Причина зростання споживання – подальше зниження температури та масове використання обігрівачів, пояснили в Укренерго.

Енергетики нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами рекомендують у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.