Політика

Литва передасть Україні шість РЛС Amber-1800

17 Травня 2024 18:53
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допомога, Литва
Радіолокаційна станція Amber-1800 / Фото: Altimus-tech

Литва придбає та передасть Силам оборони України радіолокаційні станції AMBER-1800.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами німецького міністра оборони, Литва долучиться до так званої коаліції ППО, що націлена на посилення української протиповітряної оборони, та надасть 6 радарів Amber-1800.

Amber-1800 — це наземна мобільна радіолокаційна станція УКХ-діапазону, що була розроблена компанією Altimus-tech. Вона призначена для автоматичного виявлення повітряних об’єктів, їхніх координат за азимутом та дальністю.


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