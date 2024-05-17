Литва передасть Україні шість РЛС Amber-1800

Литва придбає та передасть Силам оборони України радіолокаційні станції AMBER-1800.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами німецького міністра оборони, Литва долучиться до так званої коаліції ППО, що націлена на посилення української протиповітряної оборони, та надасть 6 радарів Amber-1800.

Amber-1800 — це наземна мобільна радіолокаційна станція УКХ-діапазону, що була розроблена компанією Altimus-tech. Вона призначена для автоматичного виявлення повітряних об’єктів, їхніх координат за азимутом та дальністю.