        Лувр сьогодні закритий і працювати не буде

        Віктор Алєксєєв
        20 Жовтня 2025 12:02
        Поліція біля підйомника, який використовували злодії в Луврі в Парижі / Фото AP
        Лувр у Парижі залишиться закритим у понеділок після того, як злодії викрали кілька безцінних коштовностей під час зухвалого пограбування вдень, повідомив музей у повідомленні на своєму веб-сайті, повідомляє Bloomberg.

        Французькі власті все ще розшукують осіб, які проникли в будівлю в неділю і викрали артефакти, в тому числі тіари, намиста і сережки.

        Нагадаємо, напередодні грабіжники проникли в музей через вікно з боку набережної Сени, використовуючи вантажний підйомник і спеціальні інструменти для розрізання скла. Вони викрали дев’ять ювелірних виробів, серед яких, за даними ЗМІ, могла бути корона імператриці Євгенії де Монтіхо, дружини Наполеона III. Один з викрадених предметів пізніше знайшли недалеко від музею — пошкодженим.

