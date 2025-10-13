Лорд Дон Туїг: непередбачуваність Трампа ускладнює мирні зусилля щодо України

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, член Палати лордів Великої Британії Дон Туїг заявив, що непередбачуваність президента США Дональда Трампа ускладнює будь-які мирні зусилля щодо завершення російської агресії проти України.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна, де також прокоментував слабку реакцію НАТО, питання конфіскації російських активів та зростання радикальних настроїв у Європі.

«Наразі Україні та НАТО надзвичайно складно оцінити, що саме президент Трамп прагне робити або робитиме. Ми просто не можемо бути впевнені. Сьогодні він хоче повернути всі ваші землі, завтра — змушує йти на поступки», — сказав британський лорд.

За його словами, мирні переговори не просуваються не лише через непослідовну позицію Вашингтона, а й через дії Москви. Путін, вважає Туїг, провокує Європу, щоб перевірити реакцію НАТО й створити ілюзію сили російської армії, якої «насправді не існує».

Щодо санкцій лорд наголосив, що Захід повинен зосередитись не лише на державних, а й на приватних активах російських олігархів, близьких до Кремля:

«Це буде складно, але потрібен один прорив — і тоді вони почнуть панікувати. Йдіть за їхніми грошима, бо саме багатство дає їм владу».

Туїг також застеріг від зростання популярності крайніх політичних сил у Європі, пов’язуючи це з втомою від війни, економічними проблемами та маніпуляціями у соцмережах. За його словами, нині «нетерпимі люди та радикали можуть отримати реальний шанс потрапити до влади», що становить небезпеку для всієї Європи.

«Ми повинні толерувати всіх, окрім нетолерантних», — підсумував віце-президент ПАРЄ.