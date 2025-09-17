Лондон вийшов на масові протести проти Дональда Трампа

Сьогодні, 17 вересня, у столиці Великої Британії зібралася велика кількість протестувальників. Жителі Лондона вийшли на демонстрації проти візиту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють BBC та The Guardian.

Мітингувальники пройшли від Портленд-Плейс до Парламентської площі. Протести були організовані коаліцією Stop Trump UK, до якої входять понад 50 організацій, які займаються кампаніями з боротьби з расизмом, захисту клімату та підтримки Палестини.

За словами мітингарів, Трамп “уособлює все, що ми ненавидимо”.

“Ми хочемо, щоб наш уряд проявив твердість, мав трохи гордості і висловив те величезне почуття огиди, яке є до політики Дональда Трампа у Великій Британії”, – сказала одна з організаторів Зої Гарднер.

Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до Великої Британії 16 вересня. Він став першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії.