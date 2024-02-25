Спорт

“Ліверпуль” у 10-й раз виграв Кубок англійської ліги

25 Лютого 2024 20:35
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футбол
Футболісти "Ліверпуля" вітають автора голу у ворота "Челсі" Вірджіла Ван Дейка у фінальному матчі Кубка англійської ліги / Фото X (колишній Twitter) Liverpool FC

Футболісти “Ліверпуля” з рахунком 1:0 обіграли “Челсі” у фінальному матчі розіграшу Кубка англійської ліги.

Переможець визначився під кінець додаткового часу: на 118-й хвилині ворота “Челсі” вразив Вірджіл Ван Дейк. На 60-й хвилині він також завдав точного удару, але взяття воріт скасували через положення “поза грою”. З аналогічної причини на 33-й хвилині скасували гол футболіста “Челсі” Рахіма Стерлінга.

Таким чином, “Ліверпуль” у 10-й раз виграв Кубок ліги, за цим показником він рекордсмен турніру. До трійки найтитулованіших також входять “Манчестер Сіті” (8 разів) і “Манчестер Юнайтед” (6).


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