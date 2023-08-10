Ліга 1: хто представить Францію у євросезоні 2023/24

Французькі клуби досить високо котируються на міжнародній арені. Вони регулярно досягають хороших результатів у всіх турнірах, у яких беруть участь. У рейтингу футбольних асоціацій, що визначає представництво чемпіонату в єврокубках, Ліга 1 посідає 5-е місце. Це означає, що від Франції цього сезону зіграє 6 команд. Половина з них розпочнуть свій європейський шлях у головному турнірі континенту.

На груповому етапі Ліги чемпіонів точно зіграють «Парі Сен-Жермен» та «Ланс». Останні дуже потужно провели заключну частину національної першості, ледь не випередивши «ПСЖ», що сильно розслабився наприкінці. «Ланс» не новачок у ЛЧ, але малоймовірно, що команді вдасться піднятися вище за третє місце в групі. У паризькому клубі ймовірність невиходу до плей-офф навіть не розглядають, хоча свої проблеми там теж є. З відходом Ліонеля Мессі та дуже високою ймовірністю втрати Кіліана Мбаппе на атаку «ПСЖ» чекає серйозна трансформація.

Ще одному представнику Ліги 1 «Марселю» доведеться проходити сито кваліфікації. До речі, команда Руслана Малиновського могла зустрітися з «Дніпром-1», якби українці пройшли грецький «Панатінаїкос», з яким і зіграють французи в 3-му раунді відбору.

У Лізі Європи виступлять «Ренн» та «Тулуза». Перші здобули путівку в нагороду за 4-те місце, другі — за перемогу в Кубку країни. П’ятий рядок «ЛОСКа» забезпечив клубу участь у Лізі конференцій. Цікаво, що без єврокубків цього року залишилися такі гранди французького футболу, як «Монако» та «Ліон».

Ким буде представлена Ла Ліга Іспанія на євроарені

Іспанський чемпіонат, що посідає у рейтингу футбольних асоціацій 2-е місце, цього сезону делегував до Європи 8 клубів. Відразу 5 з них стартують у ЛЧ:

«Барселона»,

«Реал»,

«Атлетіко»,

«Реал Сосьєдад»,

«Севілья».

Згідно з європейською квотою, Ла Ліга Іспанія отримує прямі путівки до групового етапу ЛЧ для 4 команд. Додаткове місце дісталося «Севільї» як переможцю ЛЄ. До речі, це вже далеко не перший такий випадок для місцевих клубів, які регулярно перемагають у другому за статусом турнірі континенту. «Севілья» дуже слабо зіграла на внутрішній арені, в якийсь момент опинившись навіть на межі вильоту, але повністю компенсувала це тріумфальним виступом у Європі.

За підсумками останнього розіграшу Ла Ліги від Іспанії на міжнародній арені також зіграють «Вільяреал», «Бетіс» та «Осасуна». Два перші клуби до останнього боролися за ЛЧ із «Реалом Сосьєдад», але в результаті змушені були задовольнитися ЛЄ. «Осасуна» могла потрапити до цього турніру замість «Бетісу», якби перемогла у Кубку короля. Проте, попри невдачу у вирішальному поєдинку, команда зуміла зібратися і в останньому турі виборола 7-е місце, що дає право на Лігу конференцій.

Автор ua-football: Олександр Риженко