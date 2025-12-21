Велика школа на півночі Новосибірська тепер офіційно носить ім’я «дворазового Героя Російської Федерації генерал-майора Гудкова», зазначено на сайті установи. Рішення про перейменування минулого місяця підписав мер, пише видання «Говорить НеМосква».

Михайло Гудков, який обіймав посаду заступника головнокомандувача ВМФ Росії, загинув у липні 2025 року. Він потрапив під обстріл штабу частини, яку очолював раніше. Це 155-та бригада морської піхоти, військових якої Україна звинувачує у злочинах проти жителів Бучі. Також військовослужбовців цієї частини підозрюють у причетності до обезголовлення солдатів ЗСУ. Самі військові бригади неодноразово скаржилися на дії командування, що призводили до безглуздих втрат.