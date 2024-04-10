Лавров зустрівся з головою МЗС Китаю

9 квітня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провів переговори з Сі Цзіньпінем та своїм китайським колегою Ван Ї у Пекіні.

Про зустріч з лідером Китаю коротко повідомляє російський Інтерфакс.

Видання зазначає, що голова КНР Сі Цзіньпін прийняв голову МЗС Росії Сергія Лаврова, який прибув з візитом до Пекіна. Зустріч відбувається у Будинку народних зборів.

Лавров на зустрічі висловив Сі Цзіньпіну найвищу оцінку Росією успіхів Китаю під його керівництвом, пише ТАСС.

Натомість міністерство закордонних справ Китаю надало більше подробиць зустрічі Сі та Лаврова.

“Сі Цзіньпін попросив Лаврова передати щирі вітання президенту Путіну. Сі Цзіньпін зазначив, що цього року відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Росією”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сі Цзіньпін наголосив на підтримці російського народу у власному шляху розвитку, а також в боротьбі з тероризмом і збереженні соціальної безпеки та стабільності. Наголошується, що Китай “завжди надавав великого значення розвитку китайсько-російських відносин і готовий співпрацювати з Росією для інтенсифікації двосторонніх комунікацій”.

Раніше про зустріч з очільником МЗС Китаю повідомляло російське пропагандистське агентство “РИА Новости”.

Лавров спершу наголосив, що Росія та Китай продовжать співпрацювати у сфері антитерору після теракту в “Крокус Сіті Холі” у Підмосков’ї.

Як пише росЗМІ, своєю чергою Ван Ї наголосив, що Китай підтримуватиме розвиток Росії під керівництвом диктатора Володимира Путіна.

“Пекін і Москва продовжать зміцнювати стратегічну взаємодію на світовій арені та надавати один одному рішучу підтримку”, – цитує голову МЗС Китаю російське видання.