Суспільство

Київській чиновниці оголосили підозру за розтрату державних коштів

18 Серпня 2023 13:04
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прокуратура, поліція, київ

Посадовиці Дніпровської райдержадміністрації Києва Ользі Дроздовій повідомили про підозрув розтраті 300 тисяч держкоштів на облаштуванні укриття.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, столична поліція, УП.

“За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та ювенальних прокурорів повідомлено про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі обладнання для обробки продуктів харчування”.

“Фігурантка – це начальниця одного з відділів Дніпровського районної державної адміністрації, 1965 року народження”.

За даними УП, йдеться про Ольгу Дроздову.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовиця уклала договір на закупівлю овочерізок за завищеною ціною, які призначались для використання у закладах громадського харчування в укриттях. Таким чином жінка здійснила розтрату бюджетних коштів у розмірі 300 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу, зазначають у прокуратурі.

У червні стало відомо, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідче управління столичної поліції веде досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Воно стусується фактів можливої розтрати коштів службовими особами управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій та службової недбалості службових осіб Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА при проведенні публічних закупівель для укриттів.


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