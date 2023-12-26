Київське метро розірвало договір на будівництво гілки метро на Виноградар

Київський метрополітен розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Про це йдеться на сторінці закупівлі в Prozorro.

Зазначається, що умовами договору було визначено право замовника відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.

“Враховуючи це, “Київський метрополітен” відмовляється від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що повідомлено підрядника”, — йдеться в обґрунтуванні.

Раніше підряднику з урахуванням авансу було перераховано 4 млрд грн. Тепер цей аванс підрядник “Київметробуд” має повернути.