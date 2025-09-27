Київ вимагає пояснень від Будапешта через “вторгнення дрона”; Угорщина назвала це “фейком”

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до Угорщини щодо інциденту з невідомими розвідувальними БПЛА на кордоні, опублікував у Х точний маршрут польоту й заявив, що Збройні сили зібрали необхідні докази та очікують офіційних пояснень. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь назвав оприлюднений маршрут «фейком».

Сибіга написав, що «для незрячих угорських чиновників» оприлюднює маршрут учорашнього заходження дрона «з Угорщини» в український повітряний простір та підкреслив, що Київ чекає пояснень від Будапешта, що саме робив цей об’єкт у небі над Україною.

Маршрут угорського дрона над Україною / Малюнок з X @andrii_sybiha

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходження розвідувальних безпілотників, які можуть бути угорськими, і що вони ймовірно здійснювали шпигунство за прикордонними промисловими об’єктами; українська влада розглядає такі польоти як спробу розвідки та порушення суверенітету.

Петер Сійярто у своєму дописі в Х відкинув закиди, заявивши: «Це фейк! Не варто себе дискредитувати!». Подальших деталей сторони не навели.