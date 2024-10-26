‘Китаю це не сподобається’: Пекін стурбований появою північнокорейських військ у РФ

Поглиблення зв’язків між Москвою і Пхеньяном може дестабілізувати Корейський півострів і підбадьорити очолювані США альянси в регіоні, пише Financial Times.

Ще до того, як Кім Чен Ин відправив війська на підтримку Росії в боротьбі з Україною, з’явилися ознаки того, що головний прихильник Північної Кореї, Китай, незадоволений поглибленням зв’язків його режиму з Москвою.

У листі, який минулого тижня став свідченням зростаючого невдоволення Пекіна, голова КНР Сі Цзіньпін подякував Кіму за привітання з 75-ю річницею заснування комуністичного Китаю, але опустив традиційне посилання на Північну Корею як на «дружню сусідню країну».

Кім виглядає незворушним. Цього тижня західні союзники дізналися, що Північна Корея відправила понад 12 000 солдатів, замаскованих під етнічні меншини з Сибіру, воювати на лінії фронту в Росії, і цей крок, на думку аналітиків, тільки посилить занепокоєння Пекіна з приводу дедалі тісніших військових зв’язків сусідів.

«Розгортання північнокорейських військ – це драматичний крок, і Китаю він не сподобається», – каже Андрій Ланьков, експерт з Північної Кореї з університету Кукмін у Сеулі.

Для Китаю розгортання військ – різка ескалація в партнерстві, яке поглибилося після повномасштабного вторгнення Москви в Україну 2022 року, але раніше здебільшого обмежувалося боєприпасами, – загрожує дестабілізувати крихкий баланс сил на Корейському півострові.

Тісніші російсько-північнокорейські зв’язки можуть також підштовхнути США, Японію і Південну Корею до зміцнення їхнього військового союзу в Східній Азії, який Пекін уже розглядає як спрямований на стримування його зростаючої могутності.

Пекін хоче за всяку ціну уникнути повторення перших років холодної війни, коли Радянський Союз, Північна Корея і Китай утворили «північний трикутник», який протистояв «південному трикутнику» з Південної Кореї, Японії та США, кажуть китайські експерти.

«Ситуація в Китаї зараз дійсно складна, справжня дилема», – сказав Чжу Фен, виконавчий декан Школи міжнародних досліджень Нанкінського університету. «З одного боку, ми не хочемо повернення холодної війни в Східну Азію. З іншого боку, США намагаються зміцнити солідарність із Південною Кореєю та Японією».

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі в п’ятницю заявив, що ескалація російсько-північнокорейського співробітництва викликає «глибоку заклопотаність» і «погіршить ситуацію в Україні та вплине на безпеку регіону навколо Японії».

Побоювання Китаю стали очевидними з квітня, коли він направив до Пхеньяну одного зі своїх найвисокопоставленіших чиновників, Чжао Лецзі. Хоча обидві сторони не розкрили деталей переговорів, аналітики зазначили, що Пекін незадоволений перспективою втрати впливу на Північну Корею, яку він розглядає як найважливішу буферну державу проти Південної Кореї, яку підтримує США.

У червні Кім пішов далі, домовившись із Путіним про стратегічне партнерство, яке містило пункт про взаємну допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін, які підписали угоду, що викликало глибоке занепокоєння Китаю.

Наступного місяця посол Китаю в Північній Кореї не був присутній у Пхеньяні на ювілейних урочистостях із нагоди закінчення Корейської війни, незважаючи на те, що цього року дві країни відзначають 75-річчя дипломатичних відносин.

Міністерство закордонних справ Китаю в четвер заявило, що Пекін «не в курсі відповідної ситуації», коли його запитали про рішення Пхеньяна відправити війська.

За словами Шень Дінлі, професора міжнародних відносин із Шанхаю, побоювання Китаю містять у собі можливість самому опинитися втягнутим у конфлікт, якщо участь північнокорейських військ у боротьбі проти України зробить азіатську країну – єдиного партнера Пекіна з військового союзу – законною ціллю для Києва.

«Китай зобов’язаний захищати Північну Корею відповідно до договору», – каже Шень. «Якщо Північна Корея зазнає нападу, Китай згідно із законом зобов’язаний направити свої війська і [за необхідності] використовувати всі засоби для захисту Північної Кореї».

Деякі оборонні аналітики висловлюють побоювання, що внесок Північної Кореї у військові дії Росії може означати, що Пхеньян домігся від Москви відповідного зобов’язання втрутитися в конфлікт на Корейському півострові – перспектива, яка стривожила б Пекін.

Але Ланков сказав, що така можливість залишається «вкрай малоймовірною».

«Північні корейці роблять це заради грошей, військових технологій і бойового досвіду, а не з почуття солідарності з Росією», – сказав він. «Росія не збирається втягувати себе в неприємності тільки з вдячності Кім Чен Ину».

Китай також стурбований тим, що Росія допоможе Північній Кореї вдосконалити свій ядерний потенціал, що може прискорити перегони озброєнь у регіоні, каже Чень Ці з Інституту міжнародних відносин Університету Цінхуа в Пекіні. Минулого року Кім відвідав російський космодром «Східний», найсучасніший у країні космодром для запуску космічних ракет.

Однак Чень скептично ставиться до того, що Росія надаватиме перевагу відносинам з Північною Кореєю перед відносинами з Китаєм, на який Москва спирається в економічній і геополітичній підтримці після свого повномасштабного вторгнення на Україну.

Деякі аналітики вважають, що Пекін, можливо, терпить постачання північнокорейської зброї в Росію, щоб послабити тиск, що змушує його надавати пряму військову допомогу.

Джау Чу, керівник Китайського центру Корейського дослідницького інституту національної безпеки в Сеулі, сказав, що «Пекін, можливо, потай задоволений тим, що Росія надає економічну допомогу Північній Кореї замість Китаю», тоді як у самому Китаї спостерігається спад внутрішнього зростання.

«Китай залишається біля керма, тому що в кінцевому підсумку він контролює обидві країни», – сказав Ланков, маючи на увазі залежність Пхеньяна від допомоги Пекіна. «Якщо Китай захоче покласти край цій нісенітниці, як вони вважають, то він зможе це зробити».