Китай не хоче відкритого військового програшу Росії у війні – Буданов

Китай не хоче відкритого військового програшу росіян у війні проти України, але при цьому китайці на офіційному рівні підтримують територіальну цілісність України.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Для Китаю саме військовий програш РФ – поганий, м’яко кажучи. Програш РФ – це загроза для них. Разом із тим, вони (китайці) абсолютно відверто і прямо заявили, що вони виступають за підтримку територіальної цілісності України», – сказав він.

За словами Буданова, Китай – це не європейське сприйняття світу, це – самобутня культура і свій світ, і їхня логіка не завжди зрозуміла українському населенню.

Керівник ГУР зазначив, що китайцям потрібна така конфігурація, при якій РФ не зазнає відкритого програшу, щоб не залишитися сам на сам зі своїми проблемами, і для них бажано було б, щоб при цьому Україна повернула свій суверенітет.