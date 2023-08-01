Суспільство

Китай накрив потужний тайфун

1 Серпня 2023 07:31
китай

Сильні дощі, які спричинив тайфун Доксурі, затопили цілі квартали Пекіна. Є інформація про двох загиблих та  пошкоджені дороги та двох загиблих.

Про це інформує видання Bloomberg.

У деяких місцях випало до трьох дюймів дощу. Це більше, ніж випадає в Пекіні за весь липень. Цей тайфун є найпотужнішим цього року та другим за потужністю після тайфуну “Меранті”, що вразив південно-східну провінцію Фуцзянь у 2016 році. Зазначається, що внаслідок злив та сильного вітру були обірвані лінії електропередач. Також негода призвела до пожеж та повалень дерев.


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