Китай накрив потужний тайфун

Сильні дощі, які спричинив тайфун Доксурі, затопили цілі квартали Пекіна. Є інформація про двох загиблих та пошкоджені дороги та двох загиблих.

Про це інформує видання Bloomberg.

У деяких місцях випало до трьох дюймів дощу. Це більше, ніж випадає в Пекіні за весь липень. Цей тайфун є найпотужнішим цього року та другим за потужністю після тайфуну “Меранті”, що вразив південно-східну провінцію Фуцзянь у 2016 році. Зазначається, що внаслідок злив та сильного вітру були обірвані лінії електропередач. Також негода призвела до пожеж та повалень дерев.