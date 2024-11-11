Курахівську ТЕС розібрали на запчастини для ремонту інших електростанцій, – WSJ

Курахівську ТЕС у Донецькій області розібрали на запчастини для ремонту інших електростанцій, пошкоджених російськими обстрілами.

Рішення було ухвалено навесні, коли РФ зруйнувала міст, яким ТЕС забезпечувалася вугіллям, повідомляється в матеріалі The Wall Street Journal “Україна намагається зберегти світло з настанням зими”.

Генератори, трансформатори та інші життєво важливі деталі з Курахового знадобилися для ремонту інших українських електростанцій, які постраждали від російських атак.

“Звичайно, це було дуже важко, але в нас не було вибору”, – сказав начальник електростанції Анатолій Боричевський.