Економіка

Курахівську ТЕС розібрали на запчастини для ремонту інших електростанцій, – WSJ
11 Листопада 2024 11:09
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електроенергія, зима
Курахівська ТЕС / Фото: The Wall Street Journal

Курахівську ТЕС у Донецькій області розібрали на запчастини для ремонту інших електростанцій, пошкоджених російськими обстрілами.

Рішення було ухвалено навесні, коли РФ зруйнувала міст, яким ТЕС забезпечувалася вугіллям, повідомляється в матеріалі The Wall Street Journal “Україна намагається зберегти світло з настанням зими”.

Генератори, трансформатори та інші життєво важливі деталі з Курахового знадобилися для ремонту інших українських електростанцій, які постраждали від російських атак.

“Звичайно, це було дуже важко, але в нас не було вибору”, – сказав начальник електростанції Анатолій Боричевський.


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