Політика

Кулеба закликав союзників направити в Україну тренувальні місії

8 Березня 2024 09:36
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мзс
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав союзників збільшити та пришвидшити підтримку України, зокрема, у разі необхідності направити свої тренувальні місії.

Як повідомляє “Європейська правда“, про це він сказав під час виступу на відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України.

Кулеба закликав учасників зустрічі ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше.

Зокрема, він наголосив на необхідності виробляти та закуповувати більше цього боєприпасів та ракет для України, створювати можливості для ремонту пошкодженої техніки на території країни.

“Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення”, – підкреслив глава МЗС.

Міністр також наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів.

Він закликав усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси задля створення нових виробничих потужностей.


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