Кулеба відвідає Польщу та Брюссель 

У середу та четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Польщу та Бельгію.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

28 серпня Кулеба приїздить до Польщі та проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Вони разом візьмуть участь у форумі “Campus – the Future of Poland” в Ольштині, місті на півночі країни.

Після того Кулеба вирушить до Брюсселя, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

“Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки “формули миру” на шляху до другого Саміту миру”, – зазначили в МЗС.