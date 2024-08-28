Політика

Кулеба відвідає Польщу та Брюссель 
28 Серпня 2024 11:43
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кулеба, мзс
Дмитро Кулеба / МЗС

У середу та четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Польщу та Бельгію.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

28 серпня Кулеба приїздить до Польщі та проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Вони разом  візьмуть участь у форумі “Campus – the Future of Poland” в Ольштині, місті на півночі країни.

Після того Кулеба вирушить до Брюсселя, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

“Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки “формули миру” на шляху до другого Саміту миру”, – зазначили в МЗС. 


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