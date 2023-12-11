Куди інвестувати у 2024: монети, що можуть мати найбільше зростання

Кінець 2023 року — це ідеальний час, щоб скласти криптопортфель на наступний рік. Він має бути збалансованим, а не хаотично заповненим. Тож які монети планують зрости наступного року за прогнозами деяких компаній? Створити портфель можете на Binance.

Bitcoin

Криптовалюта Bitcoin насправді може вже претендувати на роль цифрового золота. Адже саме вона привела людей до світу блокчейнів і постійно знаходиться на слуху. Проте на біткойн у квітні наступного року чекає халвінг, а новий історичний максимум чекає на криптовалюту тільки у 2025 році.

Особливості криптовалюти:

висока ліквідність;

легко поміняти на іншу криптовалюту;

у деяких країнах стала офіційним засобом для сплати;

через обмежену емісію мало піддається інфляції.

Купувати Bitcoin треба не для того, щоб швидко отримати прибуток. Це довгостроковий вклад, що стабілізує весь портфель.

Ethereum

Монету Ethereum часто сприймають як головного конкурента для Bitcoin. Вони ж за собою ведуть ще багато альткоїнів на ринку. Вони особливо популярні серед смарт-контарктів і розробників DEX.

Основні особливості монети, які з’явилися завдяки власній екосистемі:

зменшена сума комісій;

швидкі транзакції;

краща енергоефективність токена;

безпека при переказах.

Ethereum теж варто брати для довгострокової перспективи. Зростання монети очікують через зацікавленість нею у великих компаній.

XRP

Компанія Ripple створила XRP як альтернативу SWIFT. Тобто, це цифрова мережа й протокол. Тут проводять розрахунки, переказують кошти та обмінюються активами. Можна фіатну валюту переводити в криптовалюту.

До 2020 року токен мав великий попит на ринку. Потім його активи зменшилися. А тепер аналітики чекають на стрімке зростання. Навіть заявляють, що купивши 300 тисяч токенів, можна стати мільйонером.

Dogecoin

Dogecoin — це монета, яка залежить від підтримки суспільства. Її створили, щоб зробити конкуренцію для біткоїна. Серед мем-коїнів вона зараз є однією з найпопулярніших. Популярність монети доволі висока. У ресторанах Burger King можна навіть нею розплатитися.

Проте це мемний проєкт і він повністю залежить від підтримки людей. Якщо вона залишиться високою, то монета принесе гарний прибуток.

Meme Kombat

Цієї осені з’явився ще один цікавий проєкт, що має назву Meme Kombat. Це ігровий майданчик, де можна робити ставки на віртуальні бої персонажів. На початку проєкту вартість однієї монети дорівнювала $0,1667, а при передпродажах у монету інвестували більше як $500 тис.

Переваги цієї монети:

є декілька способів, якими можна заробити цифрові активи;

постійно підтримується зацікавленість завдяки оновленню гри з модами;

ігровий процес покращується завдяки ШІ.

Тут працює технологія P2E, тобто грай і заробляй. Завдяки цьому гравці можуть робити ставки на різні етапи гри: кінцевий результат чи окремі аспекти.

Отже, у 2024 році очікується зростання нових монет і стабільне поступове зростання вже звичних нам криптовалют. Складайте свій портфель для інвестицій грамотно, щоб там були обидва види валют.