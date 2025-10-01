Криза у Конгресі США: уряд припинив роботу після конфлікту між Трампом і демократами

1 жовтня у США офіційно зупинилася робота федерального уряду після того, як демократи у Сенаті відмовилися підтримати республіканський план фінансування. Республіканці, які контролюють обидві палати Конгресу, відхилили вимоги демократів, зокрема щодо збереження фінансування охорони здоров’я.

Про це пише The Guardian.

Це перший «шатдаун» із 2018–2019 років, коли уряд США був паралізований на 35 днів під час першої каденції Дональда Трампа. Нинішня криза вибухнула після серії безрезультатних голосувань напередодні півночі, коли сплив термін дії попереднього бюджету.

Демократи наполягали на продовженні податкових пільг для страхувальників за Obamacare, відновленні скороченого фінансування Medicaid і громадських медіа, а також блокуванні планів Трампа щодо урізання зовнішньої допомоги. Республіканці відмовилися й назвали ці вимоги «божевільними».

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що республіканці «ризикують здоров’ям американців», зриваючи переговори. Натомість сенатори від Республіканської партії звинуватили демократів у «партійних іграх».

Білий дім, за словами Трампа, готується до масових скорочень серед федеральних службовців: «Коли ви зупиняєте роботу уряду — доводиться звільняти людей. І це будуть демократи».

За оцінками, через скорочення Medicaid медичне страхування можуть втратити близько 10 мільйонів людей, а ще для 20 мільйонів воно подорожчає.