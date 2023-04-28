Кредитні картки онлайн: чи погоджуватися на пропозиції банків?

Від початку 2023 року українські банки активізували оформлення кредитних карток українцям. Відтак станом на середину квітня щонайменше 20 фінустанов пропонують продукт кредитна картка з кредитним лімітом. В середньому за допомогою цього інструменту можна отримати у позику від 100 тисяч до 200 тисяч гривень. Хоча, звісно, деякі банки поки обмежуються досить скромними 30 тисячами, а деякі, навпаки, пропонують відкрити кредитний ліміт на півмільйона.

Брати чи ні

Рекламу кредиток кожен з нас чи не щодня бачить у соціальних мережах, в СМС та месенджерах, кредитні ліміти пропонують менеджери з продажу банків та мобільні застосунки фінустанов. Та чи безпечно оформлювати ще одну картку з кредитним лімітом?

Звісно, якщо сімейний бюджет дозволяє обійтися без залучення позик у будь-якому вигляді, погоджуватися на солодкі пропозиції не треба. Але якщо виникає потреба у придбанні коштовного товару, на кшталт заміни поламаного холодильнику чи мобільного телефону, придивитися до пропозиції має сенс. Адже за базовими умовами кредитна картка з кредитним лімітом сильно виграє у звичайного кредиту готівкою, особливо якщо йдеться про позики в мікрофінансових організаціях.

На що звернути увагу

Гнатися за найбільшими сумами не варто. По-перше, навіть космічні сотні тисяч гривень будуть доступні не всім клієнтам, а лише найбільш платоспроможнім, та ще й тільки після документального підтвердження доходів. По-друге, чим більший кредит ви берете, тим більше шансів, що зрештою все й буде витрачено. А повертати кредит на так приємно, як витрачати його на новенький телевізор. Тож золоте правило – беріть рівно стільки, скільки вам потрібно.

Ця порада, щоправда, не стосується випадків, коли кредитна картка з лімітом потрібна для покриття так званих тимчасових касових розривів. Тобто як підстраховка, що допоможе дотягнути до зарплати – для таких цілей кредитка також чудово підійде.

Особливо якщо банк надає в пакеті з нею пільговий період. Протягом дії останнього позичальник не сплачує жодних відсотків за кредитом, а якщо встигне погасити усю кредитну заборгованість до кінця пільгового періоду, знову може користуватися безкоштовним кредитом.

Більшість банків пропонують два стандартних терміни пільгового періоду по кредитних картках: 30-35 та 60-62 дні. Проте не слід сприймати ці цифри буквально. Банкіри не випадково додають до кожної з них приставку «до». Тобто отримати заявлені, скажімо, 62 дні пільгового періоду по кредитній картці можна лише за певних умов.

Насправді, вони дуже прості. Нюанс в тому, що відлік пільгових днів починається від моменту першої покупки за рахунок кредитних коштів, а завершується у фіксовану дату. Наприклад, в останній день місяця. За таких умов обіцяний пільговий період 30 днів може дійсно скласти повноцінний місяця, якщо вперше кредитні кошти власник кредитної картки використає 1 числа. Але так само він взагалі може дорівнювати нулю, якщо перша операція за рахунок кредитного ліміту відбудеться 30-го числа.

Обов’язково зважайте на цю особливість кредитних карток з пільговим періодом перед тим, як рушати до магазину. А краще обирайте картки із пільговим періодом 60-62 дні – в такому випадку ви гарантовано отримаєте щонайменше місяць кредитування без відсотків.