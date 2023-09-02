Кримінал

Краматорськ потрапив під вогонь із РСЗВ

2 Вересня 2023 20:08
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краматорськ, ракетний удар

Попадання було у квартиру багатоповерхівки (ракета не розірвалася), на територію біля цвинтаря та у дорожнє полотно.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У повідомленні міськради йдеться, що удар було завдано після 16:30, у місті пролунали кілька вибухів. Інформації про постраждалих наразі немає. Городян закликають не наближатися до ракет, що не розірвалися.

У місцевих пабликах публікуються фотографії ракет, що не розірвалися, з реактивних систем залпового вогню на вулицях міста. Паблік “Типовий Краматорськ” пише, що внаслідок обстрілу постраждав цвинтар: від удару розверзало могили.

Краматорськ – адміністративний центр підконтрольної Україні частини Донецької області. Від нього до лінії фронту – близько 30 км.


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