Краматорськ потрапив під вогонь із РСЗВ

Попадання було у квартиру багатоповерхівки (ракета не розірвалася), на територію біля цвинтаря та у дорожнє полотно.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У повідомленні міськради йдеться, що удар було завдано після 16:30, у місті пролунали кілька вибухів. Інформації про постраждалих наразі немає. Городян закликають не наближатися до ракет, що не розірвалися.

У місцевих пабликах публікуються фотографії ракет, що не розірвалися, з реактивних систем залпового вогню на вулицях міста. Паблік “Типовий Краматорськ” пише, що внаслідок обстрілу постраждав цвинтар: від удару розверзало могили.

Краматорськ – адміністративний центр підконтрольної Україні частини Донецької області. Від нього до лінії фронту – близько 30 км.