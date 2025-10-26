Кожен удар Росії – це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю — Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії на Київ, під час якої ворог випустив понад сто ударних безпілотників. Про це він повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

За словами президента, унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки в кількох районах столиці. Станом на ранок відомо про троє загиблих і десятки поранених, серед яких є діти. У Києві триває ліквідація наслідків, на місцях працюють усі екстрені служби.

«Кожен удар Росії – це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, по нашим людям, по дітях, по цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян», — зазначив Зеленський.

Реклама

Реклама

Президент наголосив, що лише за один тиждень Росія здійснила понад 1200 атак дронами, застосувала більш як 1360 керованих авіабомб і понад 50 ракет різних типів.

Попри масовані обстріли, Україна продовжує активно оборонятися — на полі бою, у повітрі та на дипломатичному фронті. Зеленський відзначив ухвалення 19-го санкційного пакета ЄС і нові обмеження США проти російської нафти.

«Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію санкцій у юрисдикціях “сімки” та інших партнерів. І, безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир», — підкреслив президент.